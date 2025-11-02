Логотип РИА URA.RU
Российский город стал курортом федерального назначения

Сочи признан курортом федерального значения
02 ноября 2025 в 22:21
Сочи признан курортом федерального значения, указано в документе

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский город Сочи признан курортом федерального значения. Это следует из постановления правительства РФ.

«Признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования городской округ город-курорт Сочи <...>признаваемой курортом федерального значения Сочи», — следует в документе. Он опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

В июле 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин присвоил статус курорта федерального значения 55 населенным пунктам. Среди них — Анапа (Краснодарский край),  Ангара (Иркутская область), Зеленоградск (Калининградская область) и другие.

