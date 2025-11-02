Российский город стал курортом федерального назначения
Сочи признан курортом федерального значения, указано в документе
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Российский город Сочи признан курортом федерального значения. Это следует из постановления правительства РФ.
«Признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования городской округ город-курорт Сочи <...>признаваемой курортом федерального значения Сочи», — следует в документе. Он опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
В июле 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин присвоил статус курорта федерального значения 55 населенным пунктам. Среди них — Анапа (Краснодарский край), Ангара (Иркутская область), Зеленоградск (Калининградская область) и другие.
