Армия и оружие

За пять часов ПВО России сбили более 20 украинских БПЛА

02 ноября 2025 в 22:59
БПЛА сбили над тремя регионами РФ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Средства ПВО России за пять часов уничтожили 22 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в  Министерстве обороны РФ.

«С 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram. Больше всего БПЛА сбито над Белгородской областью — 14 единиц.

Еще четыре беспилотника уничтожили над Брянской областью и столько же — над Курской. Информации о жертвах не поступала.

Атаки украинских беспилотников на приграничные регионы России продолжаются регулярно. Так, 24 октября российские средства ПВО уничтожили 21 украинский БПЛА над Брянской, Белгородской, Калужской и Смоленской областями, а в ночь на 23 октября было сбито 139 беспилотников в 11 регионах страны.

