За пять часов ПВО России сбили более 20 украинских БПЛА

БПЛА сбили над тремя регионами РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Средства ПВО России за пять часов уничтожили 22 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram. Больше всего БПЛА сбито над Белгородской областью — 14 единиц.

Еще четыре беспилотника уничтожили над Брянской областью и столько же — над Курской. Информации о жертвах не поступала.

