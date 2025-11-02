У мошенников наступил горячий сезон
Число фишинговых писем и поддельных сайтов увеличивается в 3-4 раза, заявил Коваленко
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Во время распродаж, таких как «Черная пятница», мошенники начинают активизироваться. Об этом заявил директор Центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко.
«Осенние распродажи, особенно „Черная пятница“, которая приходится на конец ноября, — один из любимых периодов для злоумышленников», — указано в материале издания «Лента.ру», которое приводит слова Коваленко. Согласно заявлению эксперта, во время распродаж, число фишинговых писем или поддельных сайтов увеличиватся в 3-4 раза.
Он отметил несколько мошеннических схем, таких как рассылки писем под видом рекламы от имени магазинов, с которых жертва якобы покупает товары. А также существует схема, при которой мошенники взламывают аккаунты пользователей и рассылают их контактам ссылки на «выгодные» товары.
Уже неоднократно происходили случаи, когда мошенники выманивали с жертв большие суммы денег. Ранее аферисты присвоили себе 28 миллионов рублей пенсионерки. Мошенники позвонили женщине и уверили ее о необходимости замены ключей от домофона в подъезде. После проведения мошеннической схемы женщина передала мошенникам сумму в долларах и евро. Об этом сообщало «МК».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.