Происшествия

У мошенников наступил горячий сезон

«Черная пятница» является одним из любимых периодов злоумышленников
02 ноября 2025 в 23:27
Число фишинговых писем и поддельных сайтов увеличивается в 3-4 раза, заявил Коваленко

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Во время распродаж, таких как «Черная пятница», мошенники начинают активизироваться. Об этом заявил директор Центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко.

«Осенние распродажи, особенно „Черная пятница“, которая приходится на конец ноября, — один из любимых периодов для злоумышленников», — указано в материале издания «Лента.ру», которое приводит слова Коваленко. Согласно заявлению эксперта, во время распродаж, число фишинговых писем или поддельных сайтов увеличиватся в 3-4 раза.

Он отметил несколько мошеннических схем, таких как рассылки писем под видом рекламы от имени магазинов, с которых жертва якобы покупает товары. А также существует схема, при которой мошенники взламывают аккаунты пользователей и рассылают их контактам ссылки на «выгодные» товары.

Уже неоднократно происходили случаи, когда мошенники выманивали с жертв большие суммы денег. Ранее аферисты присвоили себе 28 миллионов рублей пенсионерки. Мошенники позвонили женщине и уверили ее о необходимости замены ключей от домофона в подъезде. После проведения мошеннической схемы женщина передала мошенникам сумму в долларах и евро. Об этом сообщало «МК».

