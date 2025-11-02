Врач предупредила о смертельно опасном вирусе
ВПЧ вызывает рак шейки матки, заявила эксперт
Вирусу папилломы человека (ВПЧ) уделяется слишком мало внимания, несмотря на то, что это почти единственная причина рака шейки матки, который нередко приводит к смерти. Об этом заявила педиатр-волонтер организации «Коллективный иммунитет» Дарья Башкина.
«Вирус папилломы человека — это одна из, почти единственная причина рака шейки матки, которая составляет до 10% всей смертности от онкологических заболеваний у женщин», — заявила Башкина. Ее слова приводит «Радио 1». Она отметила, что профилктике борьбы с вирусом уделяется недостаточно внимания.
Специалист подчеркнула, что инфекция распространяется не исключительно при половых контактах, но также и в бытовых условиях — посредством использования общих полотенец, банных принадлежностей, а также через поверхности в саунах и плавательных бассейнах. Проникнув в человеческий организм, вирус папилломы человека интегрируется в клеточные структуры кожных покровов и слизистых оболочек, стимулируя выработку белкового соединения, которое злокачественному перерождению.
