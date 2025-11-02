Врач предупредила о смертельно опасном вирусе

ВПЧ вызывает рак шейки матки, заявила эксперт Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вирусу папилломы человека (ВПЧ) уделяется слишком мало внимания, несмотря на то, что это почти единственная причина рака шейки матки, который нередко приводит к смерти. Об этом заявила педиатр-волонтер организации «Коллективный иммунитет» Дарья Башкина.

«Вирус папилломы человека — это одна из, почти единственная причина рака шейки матки, которая составляет до 10% всей смертности от онкологических заболеваний у женщин», — заявила Башкина. Ее слова приводит «Радио 1». Она отметила, что профилктике борьбы с вирусом уделяется недостаточно внимания.