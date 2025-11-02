В РФ разнесли хваленые Зеленским новые Patriot, прибывшие в Украину

Прибывшие на Украину две батареи Patriot не сильно полезны против РФ, заявил военкор Фото: U.S. Department of Defense

Две батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot не окажут существенной помощи украинской армии, заявил военкор Александр Коц. По его мнению, эффективность американских ЗРК в текущих условиях ведения боевых действий крайне ограничена.

«Две батареи Patriot в условиях, когда большинство наших ударов наносится дальнобойными дронами, не сильно-то будут полезны. Самолеты наши сбивать? Су-34 научились бросать „крылатый чугуний“ на дистанции, превосходящей дальность ракет Patriot», — написал Коц в своем telegram-канале.

Военный корреспондент отметил, что в случае уничтожения этих батарей западные страны, которые поставили их Украине, потеряют около двух миллиардов долларов. Комплексы Patriot считаются одними из самых дорогих систем противовоздушной обороны в мире.

