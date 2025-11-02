В РФ разнесли хваленые Зеленским новые Patriot, прибывшие в Украину
Прибывшие на Украину две батареи Patriot не сильно полезны против РФ, заявил военкор
Фото: U.S. Department of Defense
Две батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot не окажут существенной помощи украинской армии, заявил военкор Александр Коц. По его мнению, эффективность американских ЗРК в текущих условиях ведения боевых действий крайне ограничена.
«Две батареи Patriot в условиях, когда большинство наших ударов наносится дальнобойными дронами, не сильно-то будут полезны. Самолеты наши сбивать? Су-34 научились бросать „крылатый чугуний“ на дистанции, превосходящей дальность ракет Patriot», — написал Коц в своем telegram-канале.
Военный корреспондент отметил, что в случае уничтожения этих батарей западные страны, которые поставили их Украине, потеряют около двух миллиардов долларов. Комплексы Patriot считаются одними из самых дорогих систем противовоздушной обороны в мире.
Украина ранее получила ракетные системы Patriot от Германии. Об этом 2 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский. Лидер в течение долгого времени просил у союзников поставить эти системы, но его идею в течение определенного времени игнорировали. Подробнее о том, являются ли Patriot новой надеждой Украины или знаком отчаяния, — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
