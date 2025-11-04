Средневековая башня в Риме рискует рухнуть полностью
Частичное обрушение исторической башни Торре-деи-Конти в центре Рима создало угрозу полного разрушения памятника архитектуры. Об этом сообщают местные издания. В результате инцидента погиб рабочий, проводивший реставрационные работы, а власти рассматривают введение красной зоны вокруг объекта.
«Обрушилась еще одна внутренняя часть конструкции, которая теперь находится в аварийном состоянии и может полностью рухнуть», — пишет Corriere della Sera. Издание отмечает, что башня находится в критическом состоянии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала инцидент с финансовой политикой итальянского правительства. Она указала, что средства, направленные на помощь Украине, могли бы быть использованы для сохранения исторического наследия.
Ранее в Риме произошло частичное обрушение исторической башни Торре-деи-Конти, в результате которого один рабочий оказался заблокирован под завалами, а четверо его коллег были эвакуированы. Спасатели проводят операцию по спасению пострадавшего, в то время как власти перекрыли территорию вокруг архитектурного памятника XII века из-за угрозы дальнейших обрушений.
Башня Торре-деи-Конти, расположенная на площади Ларго Коррадо Риччи в историческом центре Рима, является средневековым памятником архитектуры XII века, находящимся на территории Императорских форумов. Инцидент произошел во время проведения реставрационных работ, направленных на сохранение этого объекта культурного наследия, который в последние годы находился в критическом состоянии и требовал значительных финансовых вложений на восстановление.
