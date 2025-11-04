В России поменяются правила оплаты ЖКУ

В России оплату ЖКУ перенесут с 10 на 15 число Фото: Александр Кадников © URA.RU

Крайний срок оплаты ЖКУ в России изменится с 1 марта 2026 года. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг изменится с 1 марта 2026 года, он будет перенесен на пять дней вперед — с 10 на 15 число каждого месяца», — приводит слова депутата ТАСС. Он отметил, что изменения нужны для более удобной оплаты ЖКУ.