В России поменяются правила оплаты ЖКУ
В России оплату ЖКУ перенесут с 10 на 15 число
Фото: Александр Кадников © URA.RU
Крайний срок оплаты ЖКУ в России изменится с 1 марта 2026 года. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг изменится с 1 марта 2026 года, он будет перенесен на пять дней вперед — с 10 на 15 число каждого месяца», — приводит слова депутата ТАСС. Он отметил, что изменения нужны для более удобной оплаты ЖКУ.
Изменение крайнего срока оплаты ЖКУ связано с необходимостью синхронизировать даты поступления денег и платежей граждан. В сообщении уточняется, что большое количество граждан получают зарплату 12 числа, а иногда 15-го. Поэтому перенос крайнего срока оплаты поддержит россиян и позволит избежать просрочек и начисления пени.
