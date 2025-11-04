Памятник Ивану Грозному открыли в Вологде
Фото: Филимонов LIVE/Telegram/https://t.me/filimonov_official
Памятник царю Ивану Грозному торжественно открыли в Вологде в День народного единства. Монумент установили на центральной Кремлевской площади у южной стены Вологодского кремля.
«Мы сегодня открываем памятник царю Иоанну Васильевичу Грозному. История Вологды напрямую связана с именем великого царя. Я рад, что мы с вами культивируем силу русского духа, русских смыслов», — заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов передает РИА Новости. В правительстве области подчеркнули, что Иван Грозный сыграл ключевую роль в развитии Вологды. При нем началось строительство каменной крепости и был возведен Софийский собор — архитектурная доминанта города.
Общая высота памятника составляет девять метров. Шестиметровая бронзовая скульптура установлена на трехметровом гранитном постаменте, создавая величественный ансамбль.
Памятник создал московский скульптор Михаил Красильников, выпускник академии Ильи Глазунова. Художник ранее участвовал в создании рельефов для храма Христа Спасителя.
Торжественное мероприятие сопровождалось пушечным залпом. Губернатор лично возложил цветы к подножию нового монумента, ставшего украшением центра города.
