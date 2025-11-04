Памятник Ивану Грозному открыли в Вологде

Памятник царю Ивану Грозному торжественно открыли в Вологде в День народного единства. Монумент установили на центральной Кремлевской площади у южной стены Вологодского кремля.

«Мы сегодня открываем памятник царю Иоанну Васильевичу Грозному. История Вологды напрямую связана с именем великого царя. Я рад, что мы с вами культивируем силу русского духа, русских смыслов», — заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов передает РИА Новости. В правительстве области подчеркнули, что Иван Грозный сыграл ключевую роль в развитии Вологды. При нем началось строительство каменной крепости и был возведен Софийский собор — архитектурная доминанта города.