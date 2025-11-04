Европа признала преимущество России в возможной войне
Европа назвала преимуществом России массовость и огневую мощь
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Французский институт международных отношений (IFRI) заявил об уязвимости Европы в случае конфликта с Россией. Об этом пишет издание Le Monde.
«Россия обладает решающим преимуществом в плане массовости, огневой мощи и мобилизационных возможностей», — сказано в сообщении издания. В докладе института отмечается, что европейская оборонная промышленность за три с половиной года не выполнила поставленных задач по укреплению обороноспособности.
Аналитик института Димитрий Миник пояснил, что сила России заключается в ее «воздушно-наземных возможностях», а сухопутные войска ВС РФ значительно превосходят европейские армии. По словам представителя, страны Европы не смогли за прошедшие годы нарастить производственные мощности оборонной промышленности до необходимого уровня. Это создает критическую ситуацию для континентальной безопасности в условиях потенциального масштабного военного противостояния, отмечают эксперты института.
