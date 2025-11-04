Рудковская рассказала о болезни Гном Гномыча
У Александра Плющенко не было симптомов кроме тошноты и температуры, заявила Рудковская
Фото: страница Яны Рудковской в Instagram @rudkovskayaofficial
Евгений Плющенко и его жена, музыкальный продюсер Яна Рудковская, не знают, чем болеет их сын Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч. Об этом рассказала сама продюсер.
«Мы пока точно не понимаем, что это за заболевание. Никаких симптомов у Саши не было, кроме тошноты и высокой температуры: ни кашля, ни насморка», — заявила Рудковская. Ее слова приводит Sport24. Она также отметила, что после выступления Александра Плющенко стошнило. Рудковская предположила, что ее сын болен ротавирусом.
Напомним, что 2 ноября 12-летний Александр Плющенко выступил в ледовом шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге, исполняя главную роль Принца, несмотря на плохое самочувствие и температуру 39 градусов. После завершения представления мальчик был госпитализирован бригадой скорой помощи, что привело к задержке семьи в городе.
- Мария04 ноября 2025 15:55Безответственно отправлять на лёд такого больного ребёнка, где же сердце матери??? А если б он рухнул на этом льду без сознания??? Таких мамаш и папаш надо наказывать.