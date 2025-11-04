Рудковская рассказала о болезни Гном Гномыча

У Александра Плющенко не было симптомов кроме тошноты и температуры, заявила Рудковская Фото: страница Яны Рудковской в Instagram @rudkovskayaofficial

Евгений Плющенко и его жена, музыкальный продюсер Яна Рудковская, не знают, чем болеет их сын Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч. Об этом рассказала сама продюсер.

«Мы пока точно не понимаем, что это за заболевание. Никаких симптомов у Саши не было, кроме тошноты и высокой температуры: ни кашля, ни насморка», — заявила Рудковская. Ее слова приводит Sport24. Она также отметила, что после выступления Александра Плющенко стошнило. Рудковская предположила, что ее сын болен ротавирусом.