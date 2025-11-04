Умер бывший формальный глава Северной Кореи Ким Ен Нам

Ким Ен Нам родился в 1928 году в Пхеньяне. С 1946 по 1959 год получал образование в Советском Союзе: учился на историческом факультете Томского университета, затем продолжил обучение в Ростовском государственном университете. На посту председателя Президиума ВНС Ким Ен Нам представлял КНДР на международных мероприятиях и встречах с главами иностранных государств, фактически выполняя церемониальные функции главы государства при верховной власти лидера Трудовой партии Кореи.