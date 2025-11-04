Умер бывший формальный глава Северной Кореи Ким Ен Нам
В возрасте 97 лет Бывший председатель президиума верховного народного собрания (парламент) КНДР Ким Ен Нам
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Бывший председатель Президиума Верховного народного собрания (ВНС) Северной Кореи Ким Ен Нам скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Причиной смерти Ким Ен Нама стало онкологическое заболевание, похороны пройдут с государственными почестями», — приводит слова агентства РБК. Отмечается, что в комиссию по организации траурной церемонии вошел лидер КНДР Ким Чен Ын.
Ким Ен Нам родился в 1928 году в Пхеньяне. С 1946 по 1959 год получал образование в Советском Союзе: учился на историческом факультете Томского университета, затем продолжил обучение в Ростовском государственном университете. На посту председателя Президиума ВНС Ким Ен Нам представлял КНДР на международных мероприятиях и встречах с главами иностранных государств, фактически выполняя церемониальные функции главы государства при верховной власти лидера Трудовой партии Кореи.
- патриот04 ноября 2025 17:19Соболезнуем о потере бывшего главы дружественной Северной Кореи Ким Ен Нама!