Экс-вице-президент США Дик Чейни умер на 85-ом году жизни
04 ноября 2025 в 16:31
Бывший вице-президент США Дик Чейни скончался. На момент смерти знаменитому политику было 84 года. Об этом сообщили американские СМИ. Чейни занимал должность вице-президента с 2001 по 2009 год в команде Джорджа Буша-младшего.
