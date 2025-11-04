Логотип РИА URA.RU
Экс-вице-президент США Дик Чейни умер на 85-ом году жизни

04 ноября 2025 в 16:31
Срочная новость

Бывший вице-президент США Дик Чейни скончался. На момент смерти знаменитому политику было 84 года. Об этом сообщили американские СМИ. Чейни занимал должность вице-президента с 2001 по 2009 год в команде Джорджа Буша-младшего.

