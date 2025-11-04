Озвучена причина смерти бывшего вице-президента США Дика Чейни
Причиной смерти Чейна стало осложнение сердечно-сосудистых заболеваний
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Бывший вице-президент США Дик Чейни скончался из-за осложнений от пневмонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил основатель информационного портала Punchbowl Джейк Шерман.
«Бывший вице-президент умер из-за осложнений от пневмонии и болезни сердца и сосудов», — говорится в публикации Шермана. Отмечается, что Чейни было 84 года.
Дик Чейни занимал пост вице-президента США с 2001 по 2009 год при президенте Джордже Буше-младшем. До этого он возглавлял Министерство обороны США в администрации Джорджа Буша-старшего с 1989 по 1993 год. Чейни был известен своим влиянием на внешнюю политику страны, в частности, на решение о вторжении в Ирак в 2003 году.
