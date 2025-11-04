Еврокомиссия назвала «номинальную» страну-кандидата в ЕС

Грузию квалифицировали страной-кандидатом на вступление в ЕС Фото: Роман Наумов © URA.RU

Грузию квалифицировали как «номинальную» страну-кандидата в ЕС из-за отступления от демократических принципов. Об этом сказано в заявлении Еврокомиссии.

«... процесс вступления Грузии в ЕС де-факто приостановлен, и в свете продолжающегося отката от принципов демократии Грузии, Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом лишь номинально», — сказано в сообщении. Документ опубликован на сайте Еврокомиссии.

В Еврокомиссии указали, что серьезный откат от демократии ознаменовался быстрой эрозией верховенства закона и жесткими ограничениями основных прав. Речь идет о законодательстве, серьезно ограничивающем пространство для деятельности гражданского общества, подрывающем свободу выражения мнений и собраний, а также нарушающем принцип недискриминации.

