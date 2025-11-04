Еврокомиссия назвала «номинальную» страну-кандидата в ЕС
Грузию квалифицировали страной-кандидатом на вступление в ЕС
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Грузию квалифицировали как «номинальную» страну-кандидата в ЕС из-за отступления от демократических принципов. Об этом сказано в заявлении Еврокомиссии.
«... процесс вступления Грузии в ЕС де-факто приостановлен, и в свете продолжающегося отката от принципов демократии Грузии, Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом лишь номинально», — сказано в сообщении. Документ опубликован на сайте Еврокомиссии.
В Еврокомиссии указали, что серьезный откат от демократии ознаменовался быстрой эрозией верховенства закона и жесткими ограничениями основных прав. Речь идет о законодательстве, серьезно ограничивающем пространство для деятельности гражданского общества, подрывающем свободу выражения мнений и собраний, а также нарушающем принцип недискриминации.
В сообщении отмечается, что продолжат мониторить ситуацию в Грузии и готовы пересмотреть решение в случае позитивных изменений. Грузинские власти должны продемонстрировать решительную приверженность изменению курса и возвращению на путь вступления в ЕС.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.