Создатель игрушек Labubu вошел в десятку самых богатых китайских миллиардеров

В сообщении также добавили, что среди самых богатых китайцев замечены глава Xiaomi Лэй Цзюнь, глава компании-разработчика онлайн-игр NetEase Уиллиам Дин, создатель онлайн-платформы Pinduoduo и владелец интернет-магазина Temu Колин Хуан. Также в списке основатель компании-производителя бытовой техники Midea Group Хэ Сянцзянь, чье состояние оценивается в 27,9 миллиардов долларов.

Игрушки Labubu завоевали популярность на российском рынке в 2025 году. За десять месяцев текущего года отечественные покупатели приобрели этих игрушек на сумму полтора миллиарда рублей. Максимальный спрос на продукцию пришелся на май-июнь, когда наблюдался резкий рост как числа поисковых запросов, так и объемов реализации. После достижения пиковых показателей в июне интерес потребителей к игрушкам начал постепенно ослабевать. После июньского рекорда интерес к игрушке начал постепенно снижаться, однако она продолжает удерживать лидирующие позиции на маркетплейсах.