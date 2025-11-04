Создатель игрушек Labubu вошел в десятку самых богатых китайских миллиардеров
Создатель игрушек Labubu замыкает десятку самых богатых китайцев
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Основатель сети магазинов Pop Mart Ван Нин занял десятое место в рейтинге самых богатых миллиардеров Китая с состоянием 22,3 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Forbes.
«Замыкает десятку самых богатых миллиардеров Китая создатель игрушек Labubu Ван Нин», — приводит рейтинг Forbes ТАСС. Отмечается, что лидером стал основатель ByteDance (владелец TikTok) Чжан Имин с состоянием 65,5 миллиарда долларов, на втором месте — глава производителя напитков Nongfu Spring Чжун Шаньшань, а на третьем — руководитель Tencent (разработчик WeChat) Ма Хуатэн.
В сообщении также добавили, что среди самых богатых китайцев замечены глава Xiaomi Лэй Цзюнь, глава компании-разработчика онлайн-игр NetEase Уиллиам Дин, создатель онлайн-платформы Pinduoduo и владелец интернет-магазина Temu Колин Хуан. Также в списке основатель компании-производителя бытовой техники Midea Group Хэ Сянцзянь, чье состояние оценивается в 27,9 миллиардов долларов.
Игрушки Labubu завоевали популярность на российском рынке в 2025 году. За десять месяцев текущего года отечественные покупатели приобрели этих игрушек на сумму полтора миллиарда рублей. Максимальный спрос на продукцию пришелся на май-июнь, когда наблюдался резкий рост как числа поисковых запросов, так и объемов реализации. После достижения пиковых показателей в июне интерес потребителей к игрушкам начал постепенно ослабевать. После июньского рекорда интерес к игрушке начал постепенно снижаться, однако она продолжает удерживать лидирующие позиции на маркетплейсах.
.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.