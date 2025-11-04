Британия потеряла самого богатого человека с состоянием в 35 млрд евро
На 86 году жизни не стало предпринимателя Гопи Хиндуджа
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Самый богатый человек Великобритании предприниматель Гопи Хиндуджа скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
Гопи Хиндудж умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни, говорится в сообщении издания. Состояние семьи Хиндуджа с индийскими корнями оценивается в 35,3 миллиарда фунтов стерлингов (около 46,1 миллиарда долларов)
В публикации добавили, что семья владеет конгломератом Hinduja Group, который инвестирует во многие отрасли экономики, включая банковский сектор, недвижимость, нефтедобычу, автомобилестроение и индустрию развлечений. Хиндудж присоединился к семейному бизнесу в 1959 году и помог компании трансформироваться в крупный международный бизнес.
