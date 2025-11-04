Путин рассказал, откуда родом его предки

Все предки Путина - из Тверской области, заявил сам президент Фото: Роман Наумов © URA.RU

Предки президента РФ Владимира Путина из Тверской области. Об этом он рассказал во время разговора с мальчиком в прямом эфире.

Президент задал вопрос мальчику, откуда он, на что тот ответил: «Из Твери». Путин, в свою очередь отметил: «Мои все предки из Тверской области. В этом смысле мы с тобой земляки». Диалог прошел в прямом эфире телеканала «Россия 24».