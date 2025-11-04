Логотип РИА URA.RU
Путин рассказал, откуда родом его предки

Путин: мои предки из Тверской области
04 ноября 2025 в 18:44
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Предки президента РФ Владимира Путина из Тверской области. Об этом он рассказал во время разговора с мальчиком в прямом эфире.

Президент задал вопрос мальчику, откуда он, на что тот ответил: «Из Твери». Путин, в свою очередь отметил: «Мои все предки из Тверской области. В этом смысле мы с тобой земляки». Диалог прошел в прямом эфире телеканала «Россия 24».

На Петербургском международном экономическом форуме 2024 года среди экспозиций был размещен стенд с генеалогическим древом президента Российской Федерации Владимира Путина. Согласно представленным материалам, родословная российского лидера прослеживается до XVII столетия, а его предки происходили из крестьянского сословия Тверской губернии.

