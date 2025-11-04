Футболиста Дэвида Бэкхема посвятили в рыцари
Дэвид Бэкхем посвящен в рыцари королем Карлом III
Фото: x99 / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм был посвящен в рыцари королем Карлом III. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
«Это такой важный момент для нашей семьи. Я очень горжусь такой честью. И вот теперь я стою здесь, в Виндзорском замке, рядом с его величеством королем», — сказал Бекхэм после церемонии. Он пошутил, что не будет возражать, если дети станут называть его «сэр папа».
Во время церемонии Бекхэм и Карл III обменялись короткими репликами. По данным издания, король улыбался и смеялся во время разговора с новоиспеченным рыцарем.
Дэвиду Бекхэму 50 лет. За свою карьеру он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «ПСЖ», выиграв множество трофеев, включая Лигу чемпионов и шесть чемпионских титулов Англии. В составе сборной Англии полузащитник провел 115 матчей и забил 17 голов. Сейчас Бекхэм занимает пост совладельца клуба MLS «Интер Майами».
