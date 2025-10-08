В МИД РФ рассказали об ответе США на предложение по вооружениям

США пока не предоставили содержательного ответа на предложение Москвы по вопросам стратегических вооружений и Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Никакого субстантивного ответа от США на предложение России по ДСНВ пока не было», — сказал Рябков, передает РИА Новости. По его словам, Россия сделала шаг навстречу Вашингтону, выдвинув конкретные предложения по будущему режиму стратегической стабильности и контролю над вооружениями. «Мы протянули руку, но если им это неинтересно, мы без этого обойдемся», — подчеркнул заместитель министра.
Рябков особо подчеркнул, что российское предложение по стратегическим вооружениям не связано с возможной передачей США крылатых ракет типа «Томагавк» Украине. В числе ключевых пунктов российской инициативы — призыв к США воздерживаться от шагов по развитию стратегической противоракетной обороны (ПРО), которые Россия могла бы расценить как попытку повлиять на ее ядерный потенциал сдерживания.
Ранее в администрации президента России положительно восприняли заявление главы США Дональда Трампа относительно намерения продлить действие ДСНВ. Трамп охарактеризовал инициативу по продлению договора как «очень хорошее предложение».
Президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова придерживаться ограничений, предусмотренных ДСНВ, при условии, что США также будут выполнять взятые на себя обязательства. Российский лидер подчеркнул, что любые попытки одной из сторон изменить существующий стратегический баланс способны негативно сказаться на международной безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.