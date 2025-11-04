Германия хочет увеличить финансовую помощь Украине, несмотря на кризис в стране

Германия увеличит финансовую помощь для Украины на три миллиарда евро Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Германия увеличит финансовую помощь Украине в 2026 году на три миллиарда евро, несмотря на бюджетный кризис в самой стране. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

«Федеральное правительство намерено увеличить финансовую помощь Украине... Планируется повысить объем поддержки на будущий год примерно на три миллиарда евро», — сказано в сообщении издания.

Правительство ФРГ планирует внести предложение об увеличении средств во время парламентских обсуждений бюджета на 2026 год, которые должны завершиться на следующей неделе. Минфин Германии в пятницу направит в бюджетный комитет предложение с поправкой об увеличении помощи Украине.

Продолжение после рекламы

В сообщении отмечается, что депутаты намерены утвердить окончательные бюджетные планы в конце следующей недели. Дополнительные средства пойдут на инициативу по укреплению обороноспособности — главный механизм, через который Германия оказывает поддержку Украине с начала спецоперации. Из этих средств финансируется гражданская и военная помощь.