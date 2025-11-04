Германия хочет увеличить финансовую помощь Украине, несмотря на кризис в стране
Германия увеличит финансовую помощь для Украины на три миллиарда евро
Германия увеличит финансовую помощь Украине в 2026 году на три миллиарда евро, несмотря на бюджетный кризис в самой стране. Об этом сообщает издание Handelsblatt.
«Федеральное правительство намерено увеличить финансовую помощь Украине... Планируется повысить объем поддержки на будущий год примерно на три миллиарда евро», — сказано в сообщении издания.
Правительство ФРГ планирует внести предложение об увеличении средств во время парламентских обсуждений бюджета на 2026 год, которые должны завершиться на следующей неделе. Минфин Германии в пятницу направит в бюджетный комитет предложение с поправкой об увеличении помощи Украине.
В сообщении отмечается, что депутаты намерены утвердить окончательные бюджетные планы в конце следующей недели. Дополнительные средства пойдут на инициативу по укреплению обороноспособности — главный механизм, через который Германия оказывает поддержку Украине с начала спецоперации. Из этих средств финансируется гражданская и военная помощь.
Решение Германии увеличить помощь Украине принимается в контексте растущих потребностей страны в финансировании. По оценкам журнала Economist, Украине потребуется около 389 млрд долларов на период с 2026 по 2029 годы, при этом основное бремя расходов ляжет на Европейский союз, который с начала конфликта в 2022 году уже выделил почти 180 млрд евро на различные виды поддержки.
