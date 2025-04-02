02 апреля 2025

Жители пермского микрорайона ночью остались без света

© Служба новостей «URA.RU»
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Электроснабжение всех потребителей уже восстановлено
Электроснабжение всех потребителей уже восстановлено Фото:

В ночь на 3 апреля жители пермского микрорайона Верхняя Курья остались без света. Произошло нарушение на распределительной электросетевой инфраструктуре, что привело к временному отключению электроснабжения

«Причина технологического нарушения — повреждение кабельной линии, принадлежащей иному собственнику. Нарушение электроснабжения коснулось улиц Борцов Революции, Брикетной, Ломоносова, Торфяной и ряда других в микрорайоне Верхняя Курья», — сообщили URA.RU в пресс-службе  филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго».

Там добавили, что в течение часа энергетики приступили к поэтапному запитыванию обесточенных потребителей. Кроме того, на место был выдвинут передвижной резервный источник снабжения электроэнергией (РИСЭ) мощностью 400 кВт. Электроснабжение всех потребителей уже восстановлено.

Ранее URA.RU сообщало о том, что из-за аварии на ЛЭП в ночь на 20 марта поселок Кондратово в Пермском районе Пермского края остался без света. Свет пропал внезапно, одновременно с этим наблюдались перебои с мобильной связью, не работали лифты.

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В ночь на 3 апреля жители пермского микрорайона Верхняя Курья остались без света. Произошло нарушение на распределительной электросетевой инфраструктуре, что привело к временному отключению электроснабжения «Причина технологического нарушения — повреждение кабельной линии, принадлежащей иному собственнику. Нарушение электроснабжения коснулось улиц Борцов Революции, Брикетной, Ломоносова, Торфяной и ряда других в микрорайоне Верхняя Курья», — сообщили URA.RU в пресс-службе  филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго». Там добавили, что в течение часа энергетики приступили к поэтапному запитыванию обесточенных потребителей. Кроме того, на место был выдвинут передвижной резервный источник снабжения электроэнергией (РИСЭ) мощностью 400 кВт. Электроснабжение всех потребителей уже восстановлено. Ранее URA.RU сообщало о том, что из-за аварии на ЛЭП в ночь на 20 марта поселок Кондратово в Пермском районе Пермского края остался без света. Свет пропал внезапно, одновременно с этим наблюдались перебои с мобильной связью, не работали лифты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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