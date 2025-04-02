Жители пермского микрорайона ночью остались без света

В ночь на 3 апреля жители пермского микрорайона Верхняя Курья остались без света. Произошло нарушение на распределительной электросетевой инфраструктуре, что привело к временному отключению электроснабжения
«Причина технологического нарушения — повреждение кабельной линии, принадлежащей иному собственнику. Нарушение электроснабжения коснулось улиц Борцов Революции, Брикетной, Ломоносова, Торфяной и ряда других в микрорайоне Верхняя Курья», — сообщили URA.RU в пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго».
Там добавили, что в течение часа энергетики приступили к поэтапному запитыванию обесточенных потребителей. Кроме того, на место был выдвинут передвижной резервный источник снабжения электроэнергией (РИСЭ) мощностью 400 кВт. Электроснабжение всех потребителей уже восстановлено.
Ранее URA.RU сообщало о том, что из-за аварии на ЛЭП в ночь на 20 марта поселок Кондратово в Пермском районе Пермского края остался без света. Свет пропал внезапно, одновременно с этим наблюдались перебои с мобильной связью, не работали лифты.
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