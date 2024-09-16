В аэропорту Сургута уничтожили нелегальные продукты из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана

Россельхознадзор изъял у пассажиров аэропорта в Сургуте нелегальное мясо и мед
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полцентнера нелегального мяса, молока и меда нашли в багаже пассажиров аэропорта Сургута
Полцентнера нелегального мяса, молока и меда нашли в багаже пассажиров аэропорта Сургута Фото:

Специалисты Россельхознадзора изъяли в аэропорту Сургута (ХМАО) почти полцентнера нелегальных продуктов: мяса, молока и меда. Продукцию обнаружили в багаже пассажиров из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

«При досмотре багажа и ручной клади пассажиров международных рейсов из Республик Узбекистан, Республик Таджикистан и Республик Азербайджан обнаружено около 45 кг продукции непромышленного изготовления (без заводской упаковки). Всего за август уничтожено 13,72 кг меда, 15,68 кг молочной продукции и 15,44 кг мясной продукции», — сообщил Россельхознадзор на официальном сайте.

Запрещенная продукция была сожжена в спецпечи аэропорта. На нарушителей возбудили административные дела.

Ранее URA.RU писало, что россельхознадзор обнаружил в багаже пассажиров аэропорта Сургута зараженные паразитами приправы и бобовые — маш и фасоль. Продукты нашли у приезжих из Таджикистана и Узбекистана.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Специалисты Россельхознадзора изъяли в аэропорту Сургута (ХМАО) почти полцентнера нелегальных продуктов: мяса, молока и меда. Продукцию обнаружили в багаже пассажиров из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. «При досмотре багажа и ручной клади пассажиров международных рейсов из Республик Узбекистан, Республик Таджикистан и Республик Азербайджан обнаружено около 45 кг продукции непромышленного изготовления (без заводской упаковки). Всего за август уничтожено 13,72 кг меда, 15,68 кг молочной продукции и 15,44 кг мясной продукции», — сообщил Россельхознадзор на официальном сайте. Запрещенная продукция была сожжена в спецпечи аэропорта. На нарушителей возбудили административные дела. Ранее URA.RU писало, что россельхознадзор обнаружил в багаже пассажиров аэропорта Сургута зараженные паразитами приправы и бобовые — маш и фасоль. Продукты нашли у приезжих из Таджикистана и Узбекистана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...