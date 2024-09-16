В аэропорту Сургута уничтожили нелегальные продукты из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана

Специалисты Россельхознадзора изъяли в аэропорту Сургута (ХМАО) почти полцентнера нелегальных продуктов: мяса, молока и меда. Продукцию обнаружили в багаже пассажиров из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.
«При досмотре багажа и ручной клади пассажиров международных рейсов из Республик Узбекистан, Республик Таджикистан и Республик Азербайджан обнаружено около 45 кг продукции непромышленного изготовления (без заводской упаковки). Всего за август уничтожено 13,72 кг меда, 15,68 кг молочной продукции и 15,44 кг мясной продукции», — сообщил Россельхознадзор на официальном сайте.
Запрещенная продукция была сожжена в спецпечи аэропорта. На нарушителей возбудили административные дела.
Ранее URA.RU писало, что россельхознадзор обнаружил в багаже пассажиров аэропорта Сургута зараженные паразитами приправы и бобовые — маш и фасоль. Продукты нашли у приезжих из Таджикистана и Узбекистана.
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