В Челябинске сотрудниками ФСБ задержан экс-руководитель МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведение» (МУП ПОВВ) Александр Шишков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, его обвинили в мошенничестве и отправили в СИЗО. Вместе с Шишковым по делу проходит директор ООО «Проекты и Решения» Михаил Волков.
«Во время своей работы в МУП „ПОВВ“ обвиняемый вместе с директором ООО „Проекты и Решения“, действуя группой лиц по предварительному сговору, по одному из выявленных эпизодов похитили бюджетные денежные средства на сумму более 41 млн рублей при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по устранению аварии на разгрузочном коллекторе сетей Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону детали дела.
Предварительно, помогали воплощать схему в жизнь Шишкову и Волкову помогали предприниматели из Златоуста и Миасса. По данным URA.RU, речь идет о бизнесменах Борисе Клюквине и Павле Елфутине.
В отношении Шишкова и Волкова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По ходатайству следователя Тракторозаводский райсуд Челябинска отправил первого в СИЗО на два месяца. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, в отношении Волкова продлен срок задержания на 48 часов. Меру пресечения ему должны избрать 3 октября.
URA.RU связалось с пресс-службой мэрии Челябинска. Там сообщили, что администрация заинтересована в искоренении любых коррупционных проявлений в МУП «ПОВВ». Правоохранительным органам оказывается все необходимое содействие.
Ранее силовики уже интересовались деятельностью МУП ПОВВ. В 2023 году по итогам аудиторской проверки Контрольно-счетной палаты области были выявлены многомиллионные махинации с контрактами, которые доставались фирме ООО «Водоканалсети», которой руководил Павел Ефимов. В итоге коммерсант был задержан. Сейчас его судят.
На фоне интереса со стороны правоохранительных органов к МУП его директор Сергей Хабиров ушел в отставку. Шишков возглавил предприятие в качестве и.о. В феврале 2025 года на пост главы заступил Владимир Лобанов. По поручению мэра города Алексея Лошкина он принялся наводить порядок в организации.
