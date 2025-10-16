В Курганской больнице отремонтировали и запустили компьютерный томограф

В больнице города Шумихи в Курганской области отремонтировали компьютерный томограф (КТ). Об этом рассказали в ответе представители депздрава региона.
«В настоящее время КТ аппарат отремонтирован и функционирует в штатном режиме», — сообщается в паблике депздрава Курганской области в соцсети «ВКонтакте». Сейчас жители могут пройти обследование в больнице в Шумихе.
Ранее в Межрайонную больницу №7 в Шумихе было направлено более 70 млн рублей на ремонт здания и закупку оборудования. В медучреждение поступило оборудование на сумму более 40 млн рублей, в том числе, компьютерный томограф, флюорограф, маммограф. Также больница получила новые машины скорой медицинской помощи, легковые автомобили «Нива» и «Ларгус», «Соболь», передвижные ФАПы.
