16 октября 2025

В Курганской больнице отремонтировали и запустили компьютерный томограф

В больнице города Шумихи в Курганской области отремонтировали компьютерный томограф (КТ). Об этом рассказали в ответе представители депздрава региона.

«В настоящее время КТ аппарат отремонтирован и функционирует в штатном режиме», — сообщается в паблике депздрава Курганской области в соцсети «ВКонтакте». Сейчас жители могут пройти обследование в больнице в Шумихе.

Ранее в Межрайонную больницу №7 в Шумихе было направлено более 70 млн рублей на ремонт здания и закупку оборудования. В медучреждение поступило оборудование на сумму более 40 млн рублей, в том числе, компьютерный томограф, флюорограф, маммограф. Также больница получила новые машины скорой медицинской помощи, легковые автомобили «Нива» и «Ларгус», «Соболь», передвижные ФАПы.

