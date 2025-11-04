ЕС выделил Украине 1,8 миллиарда евро

ЕС выделили Украине 180 млрд евро с 2022 года, указано в материале Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Евросоюз выделил Украине новый транш в размере 1,8 млрд евро. Общий объем помощи составит 180 млрд евро, начиная с 2022 года. Это следует из пресс-релиза Совета ЕС.

«Украина получит более 1,8 млрд евро финансирования после принятия Советом ЕС решения о пятом очередном транше поддержки в рамках программы ЕС для Украины», — следует из пресс-релиза, опубликованном на сайте. Отмечается, что общий объем помощи Евросоюза с 2022 года составит около 180 млрд евро.

Отмечается, что финансирование направлено на укрепление макрофинансовой стабильности Украины. В том числе эти средства пойдут на поддержку непрерывной работы органов государственного управления.

