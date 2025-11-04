ЕС выделил Украине 1,8 миллиарда евро
ЕС выделили Украине 180 млрд евро с 2022 года, указано в материале
Евросоюз выделил Украине новый транш в размере 1,8 млрд евро. Общий объем помощи составит 180 млрд евро, начиная с 2022 года. Это следует из пресс-релиза Совета ЕС.
«Украина получит более 1,8 млрд евро финансирования после принятия Советом ЕС решения о пятом очередном транше поддержки в рамках программы ЕС для Украины», — следует из пресс-релиза, опубликованном на сайте. Отмечается, что общий объем помощи Евросоюза с 2022 года составит около 180 млрд евро.
Отмечается, что финансирование направлено на укрепление макрофинансовой стабильности Украины. В том числе эти средства пойдут на поддержку непрерывной работы органов государственного управления.
Выделение нового транша в размере 1,8 млрд евро продолжает реализацию программы финансовой поддержки Украины, которую ЕС осуществляет с начала вооруженного конфликта в 2022 году. С начала 2025 года Евросоюз уже предоставил Киеву 20,5 миллиарда евро бюджетного финансирования, включая средства из инициативы ERA, сформированной на основе доходов от реинвестирования замороженных российских активов, при этом совокупные расходы ЕС и его государств-членов на различные виды поддержки Украины с 2022 года составили около 180 миллиардов евро.
