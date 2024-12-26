Первого замглавы челябинского миндортранса Харченко отправили в СИЗО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Харченко. Челябинск
Харченко отправили в СИЗо до 25 февраля Фото:

Тракторозаводский райсуд Челябинска 26 декабря удовлетворил ходатайство следователя об отправке в СИЗО первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Станислава Харченко. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, под стражей чиновник пробудет два месяца до 25 февраля 2025 года.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Харченко меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, то есть до 25 февраля 2025 года», — зачитал решение судья Артем Шагиахметов. Адвокат Владислав Шершиков просил либо залог, либо запрет определенных действий, либо домашний арест для подзащитного.

«Достоверных сведений, что Харченко скроется нет», — добавил он. Адвокат Константин Акулич отмечал, что Харченко был фактический задержан утром 24 декабря, а значит должен быть немедленно отпущен в зале суда. Но судья их доводы не поддержал.

Сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ пришли к Харченко утром 24 декабря. По месту его жительства и работы были проведены обыски, в тот день мужчина не вышел на работу.

Сначала Харченко допрашивали по делу дорожной ОПГ в качестве свидетеля. После его допросили уже в качестве подозреваемого, ночь он провел в отделе. Ближе к вечеру 25 декабря заместителю министра предъявили обвинения в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями. Один из эпизодов связан со строительством новой дороги между селами Париж и Джабык после разрушительного пожара в 2021 году, другой — со строительством дороги в Мисяше. При этом своей вины Харченко не признал.

Харченко. Челябинск
Харченко заявлял, что не собирается давить на свидетелей и скрываться
Фото:
Харченко. Челябинск
Харченко проведет в СИЗО минимум два месяца
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Тракторозаводский райсуд Челябинска 26 декабря удовлетворил ходатайство следователя об отправке в СИЗО первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Станислава Харченко. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, под стражей чиновник пробудет два месяца до 25 февраля 2025 года. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Харченко меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, то есть до 25 февраля 2025 года», — зачитал решение судья Артем Шагиахметов. Адвокат Владислав Шершиков просил либо залог, либо запрет определенных действий, либо домашний арест для подзащитного. «Достоверных сведений, что Харченко скроется нет», — добавил он. Адвокат Константин Акулич отмечал, что Харченко был фактический задержан утром 24 декабря, а значит должен быть немедленно отпущен в зале суда. Но судья их доводы не поддержал. Сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ пришли к Харченко утром 24 декабря. По месту его жительства и работы были проведены обыски, в тот день мужчина не вышел на работу. Сначала Харченко допрашивали по делу дорожной ОПГ в качестве свидетеля. После его допросили уже в качестве подозреваемого, ночь он провел в отделе. Ближе к вечеру 25 декабря заместителю министра предъявили обвинения в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями. Один из эпизодов связан со строительством новой дороги между селами Париж и Джабык после разрушительного пожара в 2021 году, другой — со строительством дороги в Мисяше. При этом своей вины Харченко не признал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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