20 мая 2025

В деле челябинского замминистра Харченко появилась новая статья. Видео

Челябинского замминистра Харченко обвинили во взятках с многомиллионных тендеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Дело Станислава Харченко обрастает новыми эпизодами
Дело Станислава Харченко обрастает новыми эпизодами Фото:
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Дело о взятках на строительстве челябинских дорог

При расследовании дела в отношении первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко выявили новые факты коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. Также по делу о взятках проходит начальник ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» Елена Гончаренко.

«Установлено, что первый заместитель министра и начальник ОГКУ получили взятки в крупном размере при исполнении государственных контрактов по внедрению интеллектуальной транспортной системы в регионе в рамках реализации „Концепции создания и функционирования национальной сети интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования“. Общая стоимость государственных контрактов превышает 100 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В СКР по региону в отношении Харченко и Гончаренко возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы, установления и документирования иных возможных фактов противоправной деятельности.

Харченко попал под следствие в конце декабря 2024 года. Его обвинили в двух эпизодах превышения должностных полномочий. Предварительно, один из них связан со строительством новой дороги между селами Париж и Джабык после разрушительного пожара в 2021 году, другой — со строительством дороги в Мисяше. Своей вины Харченко не признал.

Спустя пару месяцев силовики вернулись в миндор области за начальником Харченко — министром Алексеем Нечаевым. Его обвинили в растрате. Речь идет о периоде, когда областью руководил Борис Дубровский. Вместе с Нечаевым по делу проходят экс-руководители АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константин Зарипов, а также бывший министр Дмитрий Микулик.

Разгром министерства продолжился в середине апреля. В деле о растрате появились новые фигуранты: первый замначальника правового управления регионального миндора Станислав Куликов, бывший начальник управления Алексей Плюта, действующий замначальника правового управления министерства Ирина Клементьева. Также был задержан экс-директор ЗАО «ЮжУралАвтобан» Константин Жаботинский. Но после допроса его отпустили, переведя в статус свидетеля.

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При расследовании дела в отношении первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко выявили новые факты коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. Также по делу о взятках проходит начальник ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» Елена Гончаренко. «Установлено, что первый заместитель министра и начальник ОГКУ получили взятки в крупном размере при исполнении государственных контрактов по внедрению интеллектуальной транспортной системы в регионе в рамках реализации „Концепции создания и функционирования национальной сети интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования“. Общая стоимость государственных контрактов превышает 100 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В СКР по региону в отношении Харченко и Гончаренко возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы, установления и документирования иных возможных фактов противоправной деятельности. Харченко попал под следствие в конце декабря 2024 года. Его обвинили в двух эпизодах превышения должностных полномочий. Предварительно, один из них связан со строительством новой дороги между селами Париж и Джабык после разрушительного пожара в 2021 году, другой — со строительством дороги в Мисяше. Своей вины Харченко не признал. Спустя пару месяцев силовики вернулись в миндор области за начальником Харченко — министром Алексеем Нечаевым. Его обвинили в растрате. Речь идет о периоде, когда областью руководил Борис Дубровский. Вместе с Нечаевым по делу проходят экс-руководители АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константин Зарипов, а также бывший министр Дмитрий Микулик. Разгром министерства продолжился в середине апреля. В деле о растрате появились новые фигуранты: первый замначальника правового управления регионального миндора Станислав Куликов, бывший начальник управления Алексей Плюта, действующий замначальника правового управления министерства Ирина Клементьева. Также был задержан экс-директор ЗАО «ЮжУралАвтобан» Константин Жаботинский. Но после допроса его отпустили, переведя в статус свидетеля.
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