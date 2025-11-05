Российская армия нанесла удары по объектам украинского ВПК

Также ВС РФ атаковали места временной дислокации украинских военных в 142 районах Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российская армия за сутки нанесла удары по цеху сборки беспилотников, объектам военной энергетики и складам боеприпасов на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.

«[ВС РФ] нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность ВСУ, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.

Кроме того, в Минобороны добавили, что российские солдаты осуществили серию ударов по местам временного размещения украинских военных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Для проведения операций применялись силы оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск, а также артиллерийские подразделений группировок войск ВС РФ.

Ранее стало известно, что российские военные не дали украинским бойцам прорваться к реке Оскол в Харьковской области. Украинцы хотели помочь своим силам уйти с левого берега реки. В Минобороны России рассказали, что ВС РФ возле поселка Петровка отбили контратаку 1-й бригады Нацгвардии Украины. Российские бойцы уничтожили один бронеавтомобиль и десять украинских военных.