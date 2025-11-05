США не связывались с Россией по поводу предстоящих ядерных испытаний

Песков дал однозначный отрицательный ответ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Американская сторона не обращалась к России с разъяснениями относительно недавних заявлений президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что Москва не получала никаких официальных разъяснений от Вашингтона по данному вопросу. Когда журналисты спросили, связывались ли США с российской стороной для прояснения позиции относительно ядерных испытаний, Песков дал однозначный отрицательный ответ. Заявление прозвучало во время конференц-колла с журналистами.