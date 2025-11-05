США не связывались с Россией по поводу предстоящих ядерных испытаний
Песков дал однозначный отрицательный ответ
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Американская сторона не обращалась к России с разъяснениями относительно недавних заявлений президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что Москва не получала никаких официальных разъяснений от Вашингтона по данному вопросу. Когда журналисты спросили, связывались ли США с российской стороной для прояснения позиции относительно ядерных испытаний, Песков дал однозначный отрицательный ответ. Заявление прозвучало во время конференц-колла с журналистами.
Ранее Трамп отдал распоряжение о проведении ядерных испытаний на территории США, обосновав это предположениями о том, что аналогичные меры реализуют РФ и КНР. Американский лидер не представил разъяснений касательно источников информации, на которые он ссылается в подобных заявлениях.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.