США не связывались с Россией по поводу предстоящих ядерных испытаний

05 ноября 2025 в 14:35
Песков дал однозначный отрицательный ответ

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Американская сторона не обращалась к России с разъяснениями относительно недавних заявлений президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что Москва не получала никаких официальных разъяснений от Вашингтона по данному вопросу. Когда журналисты спросили, связывались ли США с российской стороной для прояснения позиции относительно ядерных испытаний, Песков дал однозначный отрицательный ответ. Заявление прозвучало во время конференц-колла с журналистами.

Ранее Трамп отдал распоряжение о проведении ядерных испытаний на территории США, обосновав это предположениями о том, что аналогичные меры реализуют РФ и КНР. Американский лидер не представил разъяснений касательно источников информации, на которые он ссылается в подобных заявлениях.

