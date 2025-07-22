В Сургуте мошенники убедили пенсионерку продать квартиру и перевести им деньги

В Сургуте (ХМАО) мошенники обманули 73-летнюю пенсионерку, убедили ее продать квартиру и перевести им деньги. Югорчанку пытались остановить сотрудники риелторского агентства и банка, но она не послушала их и передала крупную сумму мошенникам, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«В начале месяца югорчанке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками портала по оказанию государственных услуг. Женщине сообщили, что её персональные данные скомпрометированы и мошенники могут распоряжаться принадлежащим ей имуществом. Испугавшись потерять единственную квартиру, женщина обратилась в риелторское агентство для срочной продажи жилья», – сообщается в telegram-канале ведомства.
Риелторы обратили внимание на нервозность и спешку пенсионерки, попытались выяснить, не принуждает ли ее кто-либо к сделке. Женщина убедила их, что действует самостоятельно. Сотрудники банка также заподозрили неладное, когда пенсионерка сразу после сделки обналичила деньги. Они попытались уговорить ее оставить деньги на безопасном счете.
Несмотря на все предупреждения, женщина продолжила общаться с преступниками и в итоге перевела им более пяти миллионов рублей. Силовики возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
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