Обвиняемый в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова признал вину

05 ноября 2025 в 14:41
Фото: © URA.RU

Подозреваемый в причастности к убийству генерал-лейтенанта Кириллова Ахмаджон Курбонов признал вину. Обвиняемый в совершении убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова дал признательные показания по предъявленному ему обвинению. Об этом сообщает ТАСС.

