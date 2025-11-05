Обвиняемый в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова признал вину
05 ноября 2025 в 14:41
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Подозреваемый в причастности к убийству генерал-лейтенанта Кириллова Ахмаджон Курбонов признал вину. Обвиняемый в совершении убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова дал признательные показания по предъявленному ему обвинению. Об этом сообщает ТАСС.
