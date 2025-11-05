Котяков: уровень бедности в России с 2000 года снизился в четыре раза

Общий уровень бедности в России с 2000 года сократился в четыре раза, отметили в Минтруда Фото: Илья Московец © URA.RU

Министерство труда РФ опубликовало статистику по уровню бедности за 24 года и пришло к выводу, что общий ее уровень снизился в четыре раза. Соответствующие данные озвучил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Уровень бедности сократился в четыре раза от пикового показателя в 2000 году, до 7,2% по итогам прошлого года», — подчеркнул министр. Его слова прозвучали во время выступления на саммите ООН по социальному развитию, который проходит в Дохе (Катар) 4-6 ноября. Его слова передает ТАСС.

Котяков также озвучил ключевые приоритеты российских властей в контексте социальной политики. В первую очередь, это повышение уровня рождаемости населения, поддержка пожилых и инвалидов, а также поддержание традиционных ценностей страны.

