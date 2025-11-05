Котяков: уровень бедности в России с 2000 года снизился в четыре раза
Общий уровень бедности в России с 2000 года сократился в четыре раза, отметили в Минтруда
Фото: Илья Московец © URA.RU
Министерство труда РФ опубликовало статистику по уровню бедности за 24 года и пришло к выводу, что общий ее уровень снизился в четыре раза. Соответствующие данные озвучил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Уровень бедности сократился в четыре раза от пикового показателя в 2000 году, до 7,2% по итогам прошлого года», — подчеркнул министр. Его слова прозвучали во время выступления на саммите ООН по социальному развитию, который проходит в Дохе (Катар) 4-6 ноября. Его слова передает ТАСС.
Котяков также озвучил ключевые приоритеты российских властей в контексте социальной политики. В первую очередь, это повышение уровня рождаемости населения, поддержка пожилых и инвалидов, а также поддержание традиционных ценностей страны.
В 2024 году в России сократился не только процент малоимущих граждан, но и разрыв между бедными и богатыми регионами. Теперь финансовая пропасть между регионами достигает значений в 2,4 раза, а не 6,1, как было еще в 2023 году. Ранее Росстат отмечал, что доля россиян с доходами ниже официальной черты бедности в первом квартале 2025 года снизилась до 8,1%, передает Pravda.ru. Ранее аналитики отмечали, что в 2024 году в каждом десятом муниципальном районе страны траты жителей на еду составляли как минимум 50% от всех их расходов, сообщает MK.RU.
