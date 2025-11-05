Россияне и белорусы смогут участвовать в соревнованиях по конному спорту
05 ноября 2025 в 15:14
Фото: © URA.RU
Международная федерация конного спорта разрешила российским и белорусским спортсменам участие в командных турнирах. Соответствующая информация находится на сайте федерации.
