В Саратове выдали жилищные сертификаты пострадавшим от мощного взрыва газа

Пострадавшим от взрыва газа в Саратове выдали 161 млн рублей на новое жилье Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Все собственники квартир, пострадавших от взрыва газа в Саратове в июле 2025 года, получили сертификаты на покупку нового жилья. Общая сумма выплат составила 161 миллион рублей. Об этом сообщили в социальных сетях местного минстроя.

«Эти граждане улучшили свои жилищные условия. Документы остальных граждан находятся в работе, в ближайшее время всем должны быть направлены выплаты», — сообщили на странице «ВКонтакте» министерства строительства Саратовской области. Уже 48 из 53 собственников приобрели новое жилье.

Выплаты рассчитывались исходя из стоимости квадратного метра в 88,8 тысячи рублей. Каждый собственник получил компенсацию, соответствующую площади утраченной квартиры.

