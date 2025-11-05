В Саратове выдали жилищные сертификаты пострадавшим от мощного взрыва газа
Все собственники квартир, пострадавших от взрыва газа в Саратове в июле 2025 года, получили сертификаты на покупку нового жилья. Общая сумма выплат составила 161 миллион рублей. Об этом сообщили в социальных сетях местного минстроя.
«Эти граждане улучшили свои жилищные условия. Документы остальных граждан находятся в работе, в ближайшее время всем должны быть направлены выплаты», — сообщили на странице «ВКонтакте» министерства строительства Саратовской области. Уже 48 из 53 собственников приобрели новое жилье.
Выплаты рассчитывались исходя из стоимости квадратного метра в 88,8 тысячи рублей. Каждый собственник получил компенсацию, соответствующую площади утраченной квартиры.
Ранее в регионах России уже применялись подобные механизмы компенсации жилищных убытков. Так, в Сургуте жителям, получавшим воду ненадлежащего качества, был введен беззаявительный перерасчет платежей за ЖКУ, а Радужнинский городской суд обязал Югорский фонд капремонта выплатить компенсации собственникам квартир, пострадавшим от затопления в августе 2024 года.
