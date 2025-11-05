Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов

По словам ФАС, маркетплейсы устранили практики, на которые жаловались предприниматели, сотрудничающие с площадками Фото: Илья Московец © URA.RU

Маркетплейсы Wildberries и Ozon пересмотрели правила работы с продавцами, выполнив рекомендации экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. Об этом рассказали в пресс-службе ФАС. Изменения коснулись условий сотрудничества между крупнейшими торговыми площадками страны и поставщиками товаров.

«Маркетплейсы пересмотрели правила для продавцов, введенные в августе и сентябре 2025 года. <...> Площадки устранили практики, вызвавшие многочисленные жалобы от представителей малого и среднего предпринимательства в ФАС России», — сказано в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте ФАС.

Например, Wildberries отменил индекс остатка товара, который начал действовать с 1 ноября. Из-за этого нововведения продавцы были вынуждены выбирать, либо участвовать в автоматических акциях, либо платить за хранение товаров по завышенным ценам. Также платформа убрала изменения в работе «Конструктора тарифов». Раньше продавцы не могли отказаться от дополнительных услуг раньше срока.

Компания также подготовила новую версию договора, в которой описала правила предоставления услуг. Теперь продавцы смогут покупать нужные им услуги отдельно, без выбора специальной опции в «Конструкторе тарифов». С 18 ноября предпринимателям будет доступна услуга досрочного вывода денег.

Ozon в свою очередь изменил правила работы с возвратами товаров по модели FBS. Прежние нормы мешали продавцам свободно забирать свой товар со складов маркетплейса. Компания вернула старую систему возвратов. Также платформа запустит функцию автоматического вывоза возвратов со склада. Продавцы смогут один раз настроить этот процесс, и он будет работать автоматически. Кроме того, маркетплейс принял меры против блокировки личных кабинетов пользователей без объяснения причин, сообщили в компании.

В октябре пресс-служба ФАС заявила, что некоторые новые правила Wildberries и Ozon нужно изменить. Эти правила могут ущемлять права продавцов и покупателей. В антимонопольную службу поступило много жалоб от предпринимателей на нововведения Ozon. Бизнесменов не устраивают новые правила возврата товаров. Также ФАС получила жалобы от представителей малого и среднего бизнеса на то, как изменилась работа с продавцами на Wildberries.