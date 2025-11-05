Путину предложили возобновить ядерные испытания: главные заявления с Совбеза

Россия готова провести ядерные испытанеия неа архипелаге «Новая Земля» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Вечером, 5 ноября, началось совещание президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. В ходе него были сделаны несколько громких заявлений, в частности, министр обороны РФ Андрей Белоусов предложил главе государства провести ядерные испытания в сжатые сроки. Тот отметил, что полигон на Новой Земле (архипелаг в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями, входит в Архангельскую область России) готов провести такие мероприятия. Путин поддержал соответствующее заявление. Что еще было озвучено в ходе заседания — в материале URA.RU.

Ядерные испытания России — зеркальный ответ на действия США

На днях президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения ядерных испытаний. Он заявил, что якобы это делается только для проверки работоспособности соответствукющих вооружений. Через день в России было созвано заседание Совбеза, с участием президента России, министра обороны страны и не только. Трансляция проходит на телеканале Россия 24.

Белоусов подчеркнул, что США занимаются форсированной модернизацией своих стратегических наступательных вооружений. «Выход Штатов из моратория на проведение ядерных испытаний стал бы логичным продолжением их политики по разрушению системы контроля над вооружениями», — отметил Белоусов. В связи с этим он добавил, что состояние полигона на Новой Земле позволяет в сжатые сроки провести ядерные испытания.

Путин: Россия должна предпринять адекватный ответ

В ответ на это Путин отметил, что Россия придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Тем не менее, подчеркнул глава государства, РФ должна предпринять адекватные ответные действия в случае проведения ядерных испытаний другими участниками Договора.

"Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отойти от этих обязательств у нас нет. Вместе с тем, действительно, ещё в послании Федеральному Собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае если США, либо другие государства – участники соответствующего Договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия", — обозначил Путин.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов добавил, что США нацелены на подготовку и проведение ядерных испытаний. По словам министра обороны, Вашингтон активно наращивает стратегические наступательные вооружения.

Шесть-семь минут до прилета по России

Посол России в США Анатолий Дарчиев направил телеграмму в Москву с разъяснениями слов президента Дональда Трампа о ядерных испытаниях. Совет безопасности анализировал заявления, звучащие в правящих кругах США по этому поводу. Белоусов также предупредил, что Соединенные Штаты собираются разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, подлетное время которых от Германии до центральной России составит шесть-семь минут.