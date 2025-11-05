Появилось полное видео с заявлением Путина о ядерных испытаниях

Путин собрал в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Администрация президента России опубликовала полную видеозапись заседания Совета безопасности, на котором российский лидер Владимир Путин сделал важное заявление по вопросам стратегической безопасности страны. В частности, о проведении Россией ядерных испытаний. Видео опубликовано в telegram-канале «Кремль. Новости».

Сперва рассматривались планы Соединенных Штатов по возобновлению ядерных испытаний. С комментариями по данному вопросу выступили глава Министерства обороны Андрей Белоусов, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Путин подчеркнул приверженность России выполнению взятых на себя обязательств в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). При этом глава государства отметил необходимость принятия соразмерных ответных мер со стороны Москвы в ситуации, если другие государства-участники ДВЗЯИ осуществят проведение ядерных испытаний.

«В этой связи я поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия», — сказал Путин. Его слова опубликованы в telegram-канале «Кремль. Новости».