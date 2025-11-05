Путин объяснил, чему научили россиян события начала XVII века
События начала XVII века — назидание потомкам не доводить споры до раздоров, сказал президент
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин назвал события начала XVII века, с которыми связан День народного единства, уроком на все времена. Об этом он заявил 5 ноября на заседании Совета по межнациональным отношениям. Глава государства напомнил, что праздник связан с изгнанием польско-литовских захватчиков из Московского Кремля Вторым народным ополчением.
«Те далекие события — это и урок всем нам, причем на все времена. Назидание потомкам не доводить споры до раздоров, разрушающих страну», — сказал Путин.
Президент подчеркнул важность сохранения общественного и национального единства для государства. По его словам, это основа суверенитета России.
День народного единства отмечается в России 4 ноября и посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовской интервенции. Этот праздник традиционно используется для подчеркивания значимости национального единства и консолидации общества в условиях внешних угроз и внутренних разногласий.
