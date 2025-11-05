Путин объяснил, чему научили россиян события начала XVII века

События начала XVII века — назидание потомкам не доводить споры до раздоров, сказал президент Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин назвал события начала XVII века, с которыми связан День народного единства, уроком на все времена. Об этом он заявил 5 ноября на заседании Совета по межнациональным отношениям. Глава государства напомнил, что праздник связан с изгнанием польско-литовских захватчиков из Московского Кремля Вторым народным ополчением.

«Те далекие события — это и урок всем нам, причем на все времена. Назидание потомкам не доводить споры до раздоров, разрушающих страну», — сказал Путин.

Президент подчеркнул важность сохранения общественного и национального единства для государства. По его словам, это основа суверенитета России.

