Укрепил традиции телевидения, став символом целой эпохи: кто еще выразил соболезнования о смерти Николаева

Юрий Николаев скончался 4 ноября Фото: Александр Куров/ТАСС

Вечером, 4 ноября 2025 года, стало известно о кончине телеведущего и народного артиста России Юрия Николаева. Он вошел в историю как легендарный ведущий программы «Утренняя почта», ставшая культовой в период с конца 80-х. Он также многие годы работал на телеканалах «Россия» и «Первый канал». В глазах коллег и друзей он запомнился как настоящий светоч советского и российского телевидения, а также дорбрейшей души человек.

Российский президент Владимир Путин также выступил с соболещнованиями в связи с уходом из жизни телеведеущего. Глава страны подчеркенул, что Николаев всегда работал с полной самоотдачей и в целом внес весомый вклад в развитие и укрепление российского телевидения. Кто еще поделился своими теплыми воспоминаниями о работе с Николаевым — в материале URA.RU.

«Укрепил традиции российского телевидения»: Путин выступил с соболезованиями

Президент России Владимир Путин направил слова поддержки родственникам и близким покойного Николаева. Глава государства отметил, что телевизионный деятель работал с полной самоотдачей и внес весомый вклад в укрепление традиций российского телевещания.

Продолжение после рекламы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также высказался об уходе из жизни Николаева. Он назвал того человеком, безгранично преданным своему делу. Мишустин обратил внимание на особую теплоту и искренность программ с участием Юрия Николаева, которые собирали перед экранами миллионы зрителей и объединяли несколько поколений.

Мишустин также отметил высокий уровень профессионализма, доброжелательность и обаяние Юрия Александровича, заслужившие глубокое признание коллег и всенародную любовь. Министерство иностранных дел РФ присоединилось к соболезнованиям, назвав Николаева легендарным ведущим.

Прощание коллег: учитель, крестный отец и символ эпохи

Новость о кончине Юрия Николаева потрясла все телевизионное и музыкальное сообщество. Телеведущий Дмитрий Шепелев назвал эту потерю личной, вспомнив спор с Николаевым о том, является ли профессия ведущего искусством или ремеслом. Шепелев, тогда молодой и воодушевленный, настаивал на искусстве, в то время как Николаев называл это ремеслом. С годами, как пишет Шепелев, он понял, что мастерство Николаева — его небрежная элегантность, невозмутимость и озорная легкость — и есть настоящее искусство, которому нельзя научить.

Певец Сергей Лазарев сообщил, что новость о смерти стала для него шоком. А артист Сергей Чумаков назвал Николаева своим крестным отцом в шоу-бизнесе. Композитор и певец Игорь Николаев, которого Юрий Александрович много лет называл «сынок», оставил пронзительное сообщение, вспомнив их совместные гастроли, съемки и душевные моменты. «Горько и грустно терять людей, которых знал и с которыми дружил много лет», — написал он.

Человек, открывавший таланты

Многие коллеги благодарили Николаева не только за профессионализм, но и за личную поддержку. Ведущая Алла Довлатова заявила, что именно Николаев открыл ей путь в профессию, «окрестив» ее на сцене еще в 1991 году. Телезвезда Екатерина Стриженова охарактеризовала его как самого обаятельного и светлого человека, настоящего джентльмена, который умел доносить свои мысли без крика, но его всегда слушали.

Певица Зара, как и многие другие артисты, вспомнила детский конкурс «Утренняя звезда», который стал стартовой площадкой для целого поколения исполнителей. Телеведущая Светлана Зейналова поделилась воспоминаниями об их последней встрече на съемках в апреле, отметив, что Николаев был, как всегда, «красив, искрометен и незабываем». Телекомментатор Дмитрий Губерниев просто и емко охарактеризовал уход Николаева как потерю «кумира из кумиров».

Продолжение после рекламы

В свою очереь, актриса Яна Поплавская, жившая с Николаевым в одном подъезде, поделилась личными воспоминаниями о нем как о простом, скромном и достойном человеке, который по утрам здоровался с ее маленьким сыном. Она также упомянула о его четкой гражданской позиции, процитировав его же слова: «Я патриот. Это от латинского слова „родина“». Николаев действительно высказывался об артистах, покинувших Россию, считая, что для тех, кто выступил против родины, обратной дороги быть не может.

Соболезнования поступили не только из России

Соболезнования в связи с кончиной Юрия Николаева поступили и из-за границы. Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем обращении назвал того истинным профессионалом, чье уникальное творчество и неиссякаемая энергия дарили радость миллионам зрителей, отметив, что в Беларуси Юрия Александровича ценили и уважали.