Губернатор Волгоградской области рассказал о разрушениях после атаки БПЛА

Бочаров: в ходе атаки на Волгоградскую область повреждены четыре домовладения
По заявлениям губернатора, никто не пострадал
По заявлениям губернатора, никто не пострадал
В ночь на 15 октября в Волгоградской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По данным пресс-службы областной администрации, обломки беспилотника упали в поселке Кирова Светлоярского района.

«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района повреждены четыре частных домовладения, пострадавших нет», — заявил Бочаров.

Ранее, 10 октября, в результате падения обломков БПЛА в Волгограде были повреждены окна в жилых домах, школе и детском саду, тогда пострадал один человек. Также RT писал о массированной атаке беспилотников на Ростовскую область. Обошлось без пострадавших и разрушений.

