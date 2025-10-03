Таксистов призвали вводить скидки для пенсионеров

Службам такси и другим коммерческим перевозчикам предложили ввести льготные тарифы для граждан пенсионного возраста. Скидки могут предоставляться при предъявлении соответствующего удостоверения, что станет проявлением социальной ответственности бизнеса. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Давайте вместе обратимся ко всем коммерческим структурам, которые обеспечивают работу и предоставление услуг, связанных с пассажирскими перевозками, чтобы они предусмотрели возможность хотя бы иногда, хотя бы небольшую, но предоставлять скидку для наших граждан пенсионного возраста. Тем более такие возможности у них есть», — сказал депутат в интервью ТАСС.
Парламентарий также отметил, что решение о льготах может быть принято на региональном уровне с субсидированием из бюджета. Кроме того, сами перевозчики могут проявить социальную ответственность и ввести скидки по своей доброй воле, по аналогии с тем, как это уже делают некоторые торговые сети для пенсионеров и студентов.
Ранее URA.RU сообщало, что в России предложили ввести федеральную социальную карту для пенсионеров, чтобы унифицировать льготы по регионам. Инициатором выступил Сергей Миронов, отметивший, что карта позволит сохранять преференции при переезде и обеспечит единые льготы, включая коммунальные и бесплатный проезд.
