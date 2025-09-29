В челябинском округе с третьей попытки избрали спикера собрания депутатов

В Брединском муниципальном округе (Челябинская область) новоизбранные депутаты с третьей попытки избрали председателя собрания нового созыва. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в администрации округа.

«На втором заседании собрания депутатов удалось избрать председателя собрания. Им стал Александр Крылов, за которого было отдано девять голосов против семи за Евгения Рудякова», – сообщили в администрации.

Крылов является тренером местной ДЮСШ. Рудяков – индивидуальный предприниматель. При этом первый – представитель «Единой России», второй – самовыдвиженец.

На первой сессии собрания были предприняты две попытки избрать спикера. Однако оба раза и Крылов, и Рудяков получали по восемь голосов депутатов. Ради новых выборов пришлось объявить внеочередную сессию. Кого именно из депутатов Крылову удалось склонить в свою сторону, неизвестно, поскольку голосование было тайным.

Место спикера Брединского собрания освободилось после того, как спикер предыдущего созыва Жанна Артеменко не смогла избраться в собрание депутатов, проиграв сопернице с разницей в один голос. Новым депутатам предстоит объявить выборы главы Брединского муниципального округа. Это связано с преобразованием из района в муниципальный округ.

