В центре Тюмени устроят новогоднюю ночь на катке

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На катке проведут конкурсы и игры
На катке проведут конкурсы и игры Фото:

В Тюмени в ночь с 31 декабря на 1 января проведут Новый год на катке на Цветном бульваре. Об этом сообщили в городской администрации.

«31 декабря с 22:00 до 01:00 приглашаем вас на уникальное и яркое событие — праздник „Улетный Новый год“. Он пройдет на катке по адресу: улица Герцена, 63/1. Погрузитесь с нами в атмосферу новогодних чудес!» — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на площади 400-летия 26 декабря откроют главную городскую елку. Помимо Деда Мороза со Снегурочкой, на празднике соберутся персонажи сказок и творческие коллективы.

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В Тюмени в ночь с 31 декабря на 1 января проведут Новый год на катке на Цветном бульваре. Об этом сообщили в городской администрации. «31 декабря с 22:00 до 01:00 приглашаем вас на уникальное и яркое событие — праздник „Улетный Новый год“. Он пройдет на катке по адресу: улица Герцена, 63/1. Погрузитесь с нами в атмосферу новогодних чудес!» — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на площади 400-летия 26 декабря откроют главную городскую елку. Помимо Деда Мороза со Снегурочкой, на празднике соберутся персонажи сказок и творческие коллективы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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