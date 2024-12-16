В центре Тюмени устроят новогоднюю ночь на катке

На катке проведут конкурсы и игры
В Тюмени в ночь с 31 декабря на 1 января проведут Новый год на катке на Цветном бульваре. Об этом сообщили в городской администрации.
«31 декабря с 22:00 до 01:00 приглашаем вас на уникальное и яркое событие — праздник „Улетный Новый год“. Он пройдет на катке по адресу: улица Герцена, 63/1. Погрузитесь с нами в атмосферу новогодних чудес!» — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на площади 400-летия 26 декабря откроют главную городскую елку. Помимо Деда Мороза со Снегурочкой, на празднике соберутся персонажи сказок и творческие коллективы.
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