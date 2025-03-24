В Челябинской области введен пожароопасный сезон с исключениями

На территории Челябинской области, за исключением горно-заводской зоны, с 25 марта вводится пожароопасный сезон. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства общественной безопасности.
«От правительства Челябинской области получено постановление об установлении начала пожароопасного сезона на территории Челябинской области с 25 марта за исключением горно-заводской зоны. На территории Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского муниципальных районов, Верхнеуфалейского, Златоустовского и Усть-Катавского городских округов пожароопасный сезон устанавливается с 5 апреля», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
За минувшие выходные в Челябинской области произошло семь ландшафтных пожаров каждый площадью от 300 квадратных метров до одного гектара, сообщила ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Накануне в поселке Полтавка Карталинского района загорелось поле около жилых домов и железнодорожных путей. Пожар удалось оперативно локализовать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».