24 марта 2025

В Челябинской области введен пожароопасный сезон с исключениями

© Служба новостей «URA.RU»
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В минувшие выходные на территории области уже произошло семь ландшафтных пожаров
В минувшие выходные на территории области уже произошло семь ландшафтных пожаров Фото:

На территории Челябинской области, за исключением горно-заводской зоны, с 25 марта вводится пожароопасный сезон. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства общественной безопасности.

«От правительства Челябинской области получено постановление об установлении начала пожароопасного сезона на территории Челябинской области с 25 марта за исключением горно-заводской зоны. На территории Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского муниципальных районов, Верхнеуфалейского, Златоустовского и Усть-Катавского городских округов пожароопасный сезон устанавливается с 5 апреля», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

За минувшие выходные в Челябинской области произошло семь ландшафтных пожаров каждый площадью от 300 квадратных метров до одного гектара, сообщила ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Накануне в поселке Полтавка Карталинского района загорелось поле около жилых домов и железнодорожных путей. Пожар удалось оперативно локализовать.

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На территории Челябинской области, за исключением горно-заводской зоны, с 25 марта вводится пожароопасный сезон. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства общественной безопасности. «От правительства Челябинской области получено постановление об установлении начала пожароопасного сезона на территории Челябинской области с 25 марта за исключением горно-заводской зоны. На территории Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского муниципальных районов, Верхнеуфалейского, Златоустовского и Усть-Катавского городских округов пожароопасный сезон устанавливается с 5 апреля», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. За минувшие выходные в Челябинской области произошло семь ландшафтных пожаров каждый площадью от 300 квадратных метров до одного гектара, сообщила ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Накануне в поселке Полтавка Карталинского района загорелось поле около жилых домов и железнодорожных путей. Пожар удалось оперативно локализовать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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