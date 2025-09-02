Суд остановил спор экс-владельцев «Арианта» с властями трех регионов

Суд перенес рассмотрение спора «ГК Ариант» с властями трех реоинов
Суд перенес рассмотрение спора «ГК Ариант» с властями трех реоинов
Холдинг «Ариант» передают государству

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил без движения жалобу «Группы компаний Ариант» на власти трех регионов. Как сообщила пресс-служба суда, причиной стало нарушение процессуальных требований.

«Определением суда апелляционная жалоба „ГК Ариант“, Аристовых и Кретовых оставлена без движения. Нарушены требования, установленные статьей 260 Арбитражного процессуального кодекса РФ», — заявили в суде.

Статья определяет, в какой форме должна подаваться жалоба. В законе, в частности, отмечено, что податель документа обязан направить другим участникам процесса копии апелляционной жалобы и прилагаемых к ней документов. Детали нарушения, которую допустили юристы «ГК Ариант», суд не привел. Рассмотрение отложено до 29 сентября.

В апелляционную инстанцию Аристовы и Кретовы обратились в августе. Они не согласны с решением челябинского арбитража, отказавшего во взыскании миллиона рублей с челябинского минимущества, министерства по управлению имуществом Свердловской области, комитета по управлению госимуществом Кузбасса. Экс-владельцы «Арианта» насчитали убытки, к которым, по их мнению, привели незаконные действия властей.

Суд вытекает из другого процесса — о национализации агрохолдинга. Четыре компании перешли под контроль государства весной 2024 года. Национализация состоялась вслед за Челябинским электрометаллургическим комбинатом. Выяснилось, что решение о приватизации ЧЭМК принималось в регионах присутствия, хотя следовало — в Москве на уровне федерального правительства. Аристовы с Кретовыми заявили, что нарушение, соответственно, допущено не только ими, но и региональными органами власти.

