Фигуристке Щербаковой присудили победу на чемпионате 2022 года
06 ноября 2025 в 19:54
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Международный союз конькобежцев утвердил итоги чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года. Победу присудили фигуристке Анне Щербаковой, второе место занимает фигуристка Александра Трусова. Об этом сообщает ISU в совсем релизе.
