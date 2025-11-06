Опасно для жизни: почему в России могут запретить готовую еду из супермаркетов

Из-за отравления готовой пищей в Улан-Удэ пострадал 121 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Госдуме будет представлен законопроект, который запрещает производство готовой еды в самих магазинах. Эту инициативу предложила группа депутатов из фракции «Справедливая Россия» под руководством Сергея Миронова.

Это может быть связано с массовыми отравлениями, которые произошли в последние годы. Ярким примером является случай в Улан-Удэ, когда готовой продукцией отравились 121 человек. Чем опасна готовая еда в магазинах и самые громкие случаи отравления — в материале URA.RU.

Чем опасна готовая еда в магазинах

Как заявил Миронов, продажа продукции может приносить магазинам большую прибыль, но проводить контроль ее качества — затруднительно. По словам депутата, в готовую еду могут попадать продукты с истекающим сроком годности или быть приготовленной не в самых лучших условиях.

«В производство салатов попадают продукты с истекающим сроком годности, хранится готовая еда зачастую не в самых лучших условиях, и понимают все это граждане уже после появления проблем со здоровьем», — заявил Миронов. Его слова приводит NEWS.ru.

Самые громкие случаи отравления готовой едой

Улан-Удэ

За последнее время самым громким отравлением готовой едой является октябрьское происшествие в Бурятии, Улан-Удэ. Тогда готовой едой из торговой сети «Николаевский» отравились 121 человек.

В числе пострадавших оказались дети, которые отдыхали в детском лагере «Байкальский сбор». Тогда причиной отравления назвали норовирус, который был обнаружен в онигири. После отравления было возбуждено уголовное дело. Компания, выпускающая продукцию, заявила о том, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация, а компания была закрыта на 90 суток.

Салат лобио

Громкий случай произошел с салатом лобио изготовителей «Локалкитчен» и «САВОН-К» в прошлом году. После его продажи в нескольких российских регионах произошла вспышка ботулизма.

О первых пострадавших стало интересно 14 июня, а спустя три дня в медицинские учреждения было госпитализировано уже 150 человек. 24 июня летальный исход зафиксирован у 21-летнего жителя Костромской области, который употребил опасный продукт во время визита в Нижний Новгород. Вскоре скончался еще один молодой человек — 24-летний житель Нижегородской области. Было определено, что опасная партия продукции составила не менее 2336 порций. Об этом сообщал телеканал «Царьград».





Ожег от воды и щебень в сырниках Самары

В 2024 году семья в Самаре получила химические ожоги после того, как выпили воду «Легенды Байкала» в магазине «ВкусВилл». Продажа воды была приостановлена, но так как отклонения не были выявлены, продукт вернулся на полки. Об этом сообщала «Газета.ru».

Спустя некоторое время жители города, которые покупали готовую еду в этой сети магазинов, стали замечать различные предметы в еде. Среди них: щебень в сырниках, металлическая стружка в крем-супе, фрагмент иглы в кесадилье, шуруп в чипсах и скобы от степлера в хлебе. После проверки фарша Россельхознадзором были обнаружены сальмонелла, листерия, кишечная палочка и остатки ветеринарных препаратов. В этом же году дети были госпитализированы после отравления пельменями. В 2025 году жалобы на сеть магазинов продолжаются.

Какой штраф должен выплатить магазин

Существует несколько видов штрафов за отравление покупателя некачественной продукцией. За продажу некачественных товаров, должностное лицо может быть дисквалифицировано до одного года, продукция будет конфискована, а штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей.

В случае, когда отравление произошло из-за нарушения правил хранения продуктов, то штраф уже составит до 1 млн рублей, также с конфискацией товаров. Или деятельность магазина будет приостановлена до 90 дней.

Тем временем за сбыт товаров, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, грозит штраф в размере суммы до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, принудительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет. Тем временем, если несколько человек по сговору совершили преступление в сфере товаров или услуг для детей до 6 лет, либо их действия по неосторожности привели к тяжкому вреду здоровья или смерти человека, то наказание будет суровым.

В таком случае штраф может составить до 500 тысяч рублей, а срок лишения свободы — до 6 лет. Об этом заявила партнер бюро юридических стратегий Дарья Филина. Ее слова приводит «Деловой Петербург».

Почему готовая еда пользуется популярностью

Готовая еда распространена из-за молодого поколения и людей, которые меняют пищевые привычки и перестают готовить дома. Об этом заявил член правления Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко.

«Бурный рост происходит в основном за счет молодого поколения и людей, которые меняют свои пищевые привычки и перестают готовить дома. Они часто любят покупать готовую еду, потому что это удобнее и дешевле», — заявил Коношенко. Его слова приводит телеканал «Мир 24».