Российские власти работают над возвращением страны на международные соревнования
По словам Дегтярева, РФ должна вернуться на международные турниры в полном составе
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Российские власти работают над тем, чтобы страна вернулась на международную спортивную арену в полном составе, с национальным флагом и гимном. Об этом заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«Россия должна вернуться на международную арену в полном составе с флагом гимном, как положено. Мы над этим работаем», — сказал Дегтярев в кулуарах форума «Россия — спортивная держава». Его слова передает корреспондент URA.RU.
В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с рекомендацией для международных спортивных федераций о недопуске российских спортсменов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. Спустя год МОК пересмотрел свою позицию и опубликовал обновленные рекомендации, согласно которым представители России получили возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. При этом допуск распространяется исключительно на индивидуальные дисциплины, тогда как ограничения на участие в командных видах спорта продолжают действовать.
