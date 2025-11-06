Логотип РИА URA.RU
Российские власти работают над возвращением страны на международные соревнования

Дегтярев: РФ должна вернуться на международные турниры с флагом и гимном
06 ноября 2025 в 20:25
По словам Дегтярева, РФ должна вернуться на международные турниры в полном составе

По словам Дегтярева, РФ должна вернуться на международные турниры в полном составе

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские власти работают над тем, чтобы страна вернулась на международную спортивную арену в полном составе, с национальным флагом и гимном. Об этом заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Россия должна вернуться на международную арену в полном составе с флагом гимном, как положено. Мы над этим работаем», — сказал Дегтярев в кулуарах форума «Россия — спортивная держава». Его слова передает корреспондент URA.RU.

В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с рекомендацией для международных спортивных федераций о недопуске российских спортсменов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. Спустя год МОК пересмотрел свою позицию и опубликовал обновленные рекомендации, согласно которым представители России получили возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. При этом допуск распространяется исключительно на индивидуальные дисциплины, тогда как ограничения на участие в командных видах спорта продолжают действовать.

