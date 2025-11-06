Логотип РИА URA.RU
Путин сделал важное заявление о развитии спорта в России

Путин поручил ФМБА заняться развитием спортивной медицины в стране до 2030 года
06 ноября 2025 в 20:34
По словам российского лидера, необходимо сделать так, чтобы спорт был привлекателен для молодежи по всем аспектам

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта дал поручение правительству, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) и регионам заняться разработкой стратегии развития спорта в России до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Задачи врачебной физкультурной деятельности в спорте в целом следует утвердить в стратегии развития спортивной медицины до 2030 года. Прошу заняться ее формированием правительству. Федеральному медико-биологическому агентству, ну и, конечно, регионам», — сказал Путин.

Также Путин дал поручение кабинету министров обеспечить контроль за качеством спортивных услуг, которые оказываются детям. Глава государства призвал обеспечить синхронизацию деятельности систем спорта, здравоохранения и просвещения.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы спорт был привлекателен для молодежи по всем аспектам. Также Путин заявил о необходимости повысить авторитет школьных учителей физической культуры и сократить их административную нагрузку. Президент России отметил, что процент детей, которые постоянно занимаются спортом превышает 93% по всей стране.

