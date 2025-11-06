Путин сделал важное заявление о развитии спорта в России

По словам российского лидера, необходимо сделать так, чтобы спорт был привлекателен для молодежи по всем аспектам Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта дал поручение правительству, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) и регионам заняться разработкой стратегии развития спорта в России до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Задачи врачебной физкультурной деятельности в спорте в целом следует утвердить в стратегии развития спортивной медицины до 2030 года. Прошу заняться ее формированием правительству. Федеральному медико-биологическому агентству, ну и, конечно, регионам», — сказал Путин.

Также Путин дал поручение кабинету министров обеспечить контроль за качеством спортивных услуг, которые оказываются детям. Глава государства призвал обеспечить синхронизацию деятельности систем спорта, здравоохранения и просвещения.

