Несколько городов ЛНР остались без электричества

Города ЛНР оказались обесточены в результате системного сбоя
Ряд городов Луганской Народной Республики обесточены в результате системного сбоя. Об этом сообщает правительство региона. 

«Из-за системного сбоя обесточены ряд городов Республики. Специалисты ведут восстановительные работы», — заявляют власти ЛНР в своем telegram-канале.

Отмечается, что уже ведется поэтапное подключение потребителей. По предварительным прогнозам, подача электроэнергии возобновится в течение нескольких часов.

ВСУ атаковали газораспределительные станции в Счастье и Северодонецке с целью вывода из строя Луганской тепловой электростанции (ТЭС). В результате атаки оба города остались без электроснабжения. 

